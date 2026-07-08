Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine schwerverletzte Person nach Auffahrunfall

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am 7. Juli (Dienstag) kam es gegen 9.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 31 Jahre alter Hückelhovener und ein 65-Jähriger aus Erkelenz fuhren in genannter Reihenfolge mit ihren Fahrzeugen auf der Breite Straße in Fahrtrichtung Brachelen. Als der jüngere Mann verkehrsbedingt anhalten musste, um in die Nohlmannstraße abzubiegen, fuhr der Erkelenzer auf seinen Vordermann auf. Durch die Kollision erlitt der Hückelhovener schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der ältere Mann hingegen blieb unverletzt.

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