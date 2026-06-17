Polizei Münster

POL-MS: Mountainbike sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

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48145 (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes.

Polizisten hatten das Fahrrad am 14.04.2026 bei einem Einsatz am Sauerländer Weg sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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