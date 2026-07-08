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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erkelenz - tödlicher Verkehrsunfall

Kreis Heinsberg (ots)

Am 08.07.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Neusser Straße in Erkelenz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer auf einen vor ihm fahrenden PKW eines 69-jährigen auf. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Im Krankenhaus erlag er letztendlich seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufahme blieb die Neusser Straße komplett gesperrt. Die Ermittlung der Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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