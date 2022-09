Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rennradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Am Freitagmittag (09. September) befuhr ein Mann gegen 12.05 Uhr mit seinem PKW die Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Immendorf kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Unmittelbar hinter ihm war ein Rennradfahrer in derselben Richtung unterwegs. Der PKW-Fahrer beabsichtigte, nach links in die Straße An der Friedensburg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang vernahm er ein lautes Geräusch und stellte fest, dass der Radfahrer im hinteren linken Bereich gegen sein Fahrzeug geprallt und dadurch gestürzt war. Nach einem kurzen Wortwechsel stieg der Radfahrer wieder auf sein Rennrad und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Er war etwa 60 Jahre alt, zirka 172 Zentimeter groß und schlank. Er trug blaue typische Rennradbekleidung und einen Helm. Die Polizei sucht nun den Rennradfahrer. Personen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell