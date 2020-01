Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wassenberg (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Erkelenzer Straße wurde durch bislang nicht bekannte Personen aufgebrochen. Sie drangen am 14. Januar (Dienstag), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, durch eine Tür in das Gebäude ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung war noch nicht bekannt, was entwendet worden ist.

