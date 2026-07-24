Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 42-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 42-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstag, 23. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße leicht.

Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Straße "An der Mattenbecke" in südlicher Richtung und beabsichtigte nach links auf die Heessener Straße abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem aus westlicher Richtung kommenden Radfahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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