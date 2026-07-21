Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (20.07.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Auf der Obervogt-Huber-Straße hat sich im Zeitraum von, 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Der bislang unbekannte Fahrer beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Volvo. Den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro meldete der Verursacher nicht, sondern machte sich verbotener Weise aus dem Staub. Unter der Telefonnummer 07724 / 949500, nimmt das Polizeirevier St. Georgen Hinweise zum Unfallflüchtigen entgegen.

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