Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Ostenallee

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Ostenallee zogen sich am Dienstag, 21. Juli, zwei Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu.

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 12.20 Uhr die Ostenallee in westlicher Richtung. Auf Höhe der Josef-Schlichter-Allee bremste eine vor ihm fahrende 63-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt ab. Dies übersah der Mann aus Hamm, woraufhin er auf den Mercedes auffuhr.

Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 18.000 Euro.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Soesterin und der Hammer leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell