Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 35-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Dortmunder Straße/Ludwig-Isenbeck-Straße verletzte sich am Dienstag, 21. Juli, eine 35-jährige Frau aus Hamm leicht.

Die Frau befuhr mit ihrem E-Scooter die Dortmunder Straße in westliche Richtung. Im Einmündungsbereich zur Ludwig-Isenbeck-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan eines 49-jährigen Mannes aus Hamm. Dieser befuhr die Ludwig-Isenbeck-Straße zuvor in südliche Richtung und beabsichtigte, in westliche Richtung auf die Dortmunder Straße abzubiegen, als die E-Scooter-Fahrerin den Einmündungsbereich überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 35-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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