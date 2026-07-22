Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten: Senior aus Hamm um fünfstellige Summe betrogen

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Uentrop erhielt am Dienstag, 21. Juli, einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser gaukelte ihm die Geschichte vor, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei und die Adresse des Seniors in deren Notizbüchern als möglicher Tatort stehe.

Er ließ den Senior glauben, dass bei ihm ein Einbruch bevorstehe und die Polizei seine Wertsachen in Sicherheit bringen müsse. Hierzu solle er Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände zusammensuchen. Nachdem der Senior dies getan hatte, erschien ein angekündigter ziviler Polizeibeamter, der die Wertgegenstände zu einer angeblichen Polizeiwache bringen wollte.

Als der Senior ihn daraufhin begleiten wollte, nahm der Betrüger die Wertgegenstände vom Tisch, lief aus dem Haus und flüchtete in Richtung Ostenallee. Daraufhin verständigte der Senior die Polizei.

Laut Zeugenaussagen war der Betrüger etwa 1,90 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, von korpulenter Statur und hatte ein südländisches Erscheinungsbild sowie einen dunklen Vollbart und kurze schwarze Haare. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, einen dunklen Vollbart und kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, darüber eine dunkle Jacke und eine weiße Kappe.

Die Polizei Hamm bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die am Dienstag gegen 12.50 Uhr im Bereich der Ahse auf der Ostenallee und den umliegenden Straßen aufgefallen sind. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Die Polizei warnt:

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld oder Ihren Schmuck niemals in Verwahrung. Reden Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über die dreisten Maschen der Betrüger und sensibilisieren Sie insbesondere ältere Menschen. (rv)

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