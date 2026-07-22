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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbewohntes Fachwerkhaus gerät in Brand

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwochmorgen, 22. Juli, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand an der Weetfelder Straße aus. Eine Zeugin hatte gegen 2.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine Rauchentwicklung aus dem unbewohnten Fackwerkhaus festgestellt hatte.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, der ersten Erkenntnissen zufolge im Erdgeschoss entstanden war. Die Fassade wurde durch den Brand beschädigt. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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