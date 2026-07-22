Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger an der Oswaldstraße angefahren

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 46-jähriger Fußgänger zog sich durch eine Kollision mit einem Pkw am Dienstag, 21. Juli, leichte Verletzungen zu.

Eine 83-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 10.15 Uhr die Oswaldstraße in westlicher Richtung. Als der 46-jährige Fußgänger die Straße querte, streifte das Auto ihn. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fußgänger zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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