Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Werkzeuge nach Diebstahl entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Ein ehemaliges Wettbüro an der Königsstraße war in der Zeit von Freitag, 17. Juli, 15 Uhr bis Samstag, 18. Juli, 9 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Glastür unbefugten Zutritt zum Geschäft. Vor Ort entwendeten sie mehrere Werkzeuge im vierstelligen Bereich.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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