Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 28-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Kollision schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Dienstag, 21. Juli, nach einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zu.

Eine 22-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 18.10 Uhr die Straße "Theodor-Heuss-Platz" in nördlicher Fahrtrichtung. An der Ampel beabsichtigte sie nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht sie den entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den 28-jährigen Hammer zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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