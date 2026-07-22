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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 28-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Kollision schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Dienstag, 21. Juli, nach einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zu.

Eine 22-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 18.10 Uhr die Straße "Theodor-Heuss-Platz" in nördlicher Fahrtrichtung. An der Ampel beabsichtigte sie nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht sie den entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den 28-jährigen Hammer zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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