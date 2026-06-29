Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Minderjähriger am Steuer - Vater alkoholisiert daneben

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Neustadt-Glewe hat die Polizei am Freitagabend einen 14-jährigen Jungen am Steuer eines Pkw festgestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug gegen 22:15 Uhr, nachdem es auf das Flugplatzgelände gefahren war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 14-Jährige den Pkw führte, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz saß sein Vater, der ein weiteres Kind auf dem Schoß hielt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als zwei Promille. Zudem waren die Sicherheitsgurte hinter den Rücken geführt und dadurch nicht ordnungsgemäß angelegt.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 14-Jährigen und seinen Vater wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus werden weitere verkehrsrechtliche Verstöße geprüft.

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