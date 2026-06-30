Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine leicht verletzte Person nach Auffahrunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 29. Juni, auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße verletzte sich eine Person leicht.

Gegen 16.50 Uhr befuhren eine 28-jährige Audi-Fahrerin und eine 43-jährige VW-Fahrerin die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Hubert-Westermeier-Straße mussten die Hammerinnen verkehrsbedingt abbremsen. Eine 24-jährige Hammerin fuhr mit ihrem Ford auf den Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den VW der 43-Jährigen geschoben.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 900 Euro.

Die 28-jährige Audi-Fahrerin verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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