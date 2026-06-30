Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Werkstatt

Hamm-Mitte (ots)

Bei ihrer Suche nach Beute drangen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 26. Juni, 14 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 6 Uhr, gewaltsam in eine Werkstatt an der Otto-Brenner-Straße ein.

Der oder die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Kupfer sowie mehrere Elektrogeräte.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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