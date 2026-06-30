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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Westring

Hamm-Mitte (ots)

Drei Autos waren am Montag, 29. Juni, gegen 19.50 Uhr bei einem Auffahrunfall auf dem Westring beteiligt.

Alle drei Fahrzeuge befuhren den Westring in südlicher Richtung. Als ein 35-jähriger VW-Fahrer auf den Dacia eines 22-Jährigen auffuhr. Der Dacia wurde durch den Aufprall weiter auf den VW von einer 33-jährigen Hammerin geschoben.

Bei dem Unfall verletze sich ein sechsjähriges Mädchen, welches in dem Dacia saß, leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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