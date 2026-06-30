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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 12-jähriger Junge zog sich am Montag, 29. Juni, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer befuhr gegen 17 Uhr die Kölnische Straße in südlicher Fahrtrichtung. Dieser beabsichtige die Soester Straße zu queren, als er den von links kommenden 50-jährigen Skoda-Fahrer übersah. Durch die Kollision verletzte sich der 12-jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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