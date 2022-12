Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw landet nach Unfall auf dem Dach

Hamm - Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße wurde am gestrigen Abend, 3. Dezember, gegen 23.00 Uhr, eine 22-Jährige aus Hamm, leicht verletzt. Die junge Frau fuhr mit ihrem Kleinwagen die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen, als sie kurz vor der Kreuzung mit dem Vorsterhauser Weg und der Silberstraße, plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort auf einen geparkten Pkw stieß, welcher dadurch wiederum auf den vor ihm parkenden Pkw aufgeschoben wurde und dieser dann auf den ebenfalls vor ihm parkenden stieß. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau auf das Fahrzeugdach geschleudert und kam unmittelbar an der Unfallstelle zu liegen. Hier wurde sie durch ihren Freund, welcher zuvor mit seinem eigenen Pkw vor ihr fuhr, aus dem Inneren geborgen. Die Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand Sachschaden an allen vier Fahrzeugen. Die Wilhelmstraße war in Höhe der Unfallstelle für knapp über eine Stunde voll gesperrt. (ja)

