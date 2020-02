Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 27. Februar, auf dem Caldenhofer Weg sucht die Polizei einen weißen Kastenwagen. Gegen 16.40 Uhr war ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Caldenhofer Weg in Richtung Westünnen unterwegs. In Höhe der Einmündung Caldenhofer Weg/ Fohlenweg kam ihm ein weißer Kastenwagen mit einer Aufschrift an den Seitenwänden entgegen. Dabei berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

