POL-HAM: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Insel entstand am Freitag, 16. November, Sachschaden von etwa 300 Euro. Ein 49-jähriger Roller-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Gegen 17.30 Uhr beschädigte der Hammer mit seinem Kleinkraftrad ein Zahnelement und flüchtete vom Unfallort. Er konnte von den alarmierten Polizisten ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. (cg)

