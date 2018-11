POL-HAM: Einbruch in Gartencenter

Hamm-Rhynern (ots) - In ein Gartencenter an der Kampshege brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen, 19. November, ein. Sie verschafften sich gegen 0.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und lösten die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten die Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen geschätzten Sachschaden von 3000 Euro. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

