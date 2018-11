POL-HAM: Zwei Verletzte bei Unfall auf Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Unfall an der Einmündung Bockumer Weg/Nordenstiftsweg wurden am Montag, 19. November, zwei Autofahrer schwer verletzt. Gegen 5 Uhr fuhr eine 60-jährige Smart-Fahrerin über den Bockumer Weg in Richtung Heessen. An der Einmündung kollidierte sie mit einem 48-jährigen Ford-Fahrer, der aus dem Nordenstiftsweg kam und über den Bockumer Weg in Richtung Bockum-Hövel fahren wollte. Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 18000 Euro. (bw)

