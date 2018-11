POL-HAM: Einbruch in Büroraum

Hamm - Mitte (ots) - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte am Samstagabend gegen 22:50 Uhr fest, dass in einem Büroraum an der Münsterstraße eine Scheibe eingeschlagen worden war. Offensichtlich hatten sich so ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu dem Büro verschafft. Zum Tatzeitraum und zur Beute kann bislang noch nichts gesagt werden. (fa)

