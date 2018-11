POL-HAM: Alkoholisierter PKW-Fahrer fährt gegen geparktes Fahrzeug

Hamm - Herringen (ots) - Ein alkoholisierter VW-Fahrer fuhr am Sonntag, dem 18. November, gegen 3:20 Uhr, gegen einen auf der Beverstraße geparkten PKW Suzuki. Dem 28-jährigen Mann wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von geschätzt insgesamt 3.000 Euro. (fa)

