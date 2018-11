POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Ascherstraße

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Über den Wintergarten brachen Unbekannte am Samstag, dem 17. November, in ein Haus an der Ascherstraße ein. Dort entwendeten sie u.a. Schmuck und einen Laptop. Die Tatzeit lag zwischen 16:30 Uhr und 22:35 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 9160. (fa)

