POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hamm-Mitte (ots) - Am Sonntag, 18. November, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Feidikstraße / Schwarzer Weg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Mini die Feidikstraße und wollte an der Einmündung nach rechts in den Schwarzen Weg einbiegen. Die 28-jährige Radfahrerin aus Hamm befuhr den Schwarzen Weg und wollte die Einmündung geradeaus überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, und die Radfahrerin wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 1200 Euro geschätzt.(MW)

