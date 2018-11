POL-HAM: Planenschlitzer auf den Raststätten in Rhynern unterwegs

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter schnitten in der Nacht zu Sonntag die Planen von 13 Sattel-Aufliegern auf dem Autobahnrastplatz Rynern-Nord an der Ostendorfstraße und einen Sattel-Auflieger auf dem Autobahnrastplatz Rhynern-Süd an der Straße Im Zengerott auf. Die Taten geschahen Sonntag, 18. November, in der Zeit von 2 Uhr und 8 Uhr. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(MW)

