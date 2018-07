Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Brand

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Brand in Aurich, Kreihüttenmoorweg, auf einem Firmengelände gemeldet. Aus bislang unbekannten Gründen waren Kunststoffrohre in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Sandhorst gelöscht. Die Untere Wasserbehörde des LK Aurich war ebenfalls vor Ort. Personenschäden gab es nicht. Ermittlungen zur Ursache und zur Schadenshöhe dauern noch an.

Körperverletzung - häusliche Gewalt -

Am Samstag, gegen 07:00 Uhr, kommt es in Wiesmoor, Friedhofsweg, zwischen einem 21-jährigen Mann und seiner 22-jährigen Freundin zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wird die Frau von dem Mann mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Der Mann wurde aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Körperverletzung - häusliche Gewalt -

Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, kommt es in Großefehn, Kanalstraße Nord, ebenfalls zu Streitigkeiten zwischen einem 22-jährigen und einer 19-jährigen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wird auch hier die Frau durch körperliche Gewalt leicht verletzt.

Körperverletzung - häusliche Gewalt -

Ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt es in Großefehn, Auricher Landstraße. Dort schlägt ein 63-jähriger Mann seine 57-jährige Ehefrau so heftig mit der Faust gegen den Kopf, das eine Einlieferung in die UEK Aurich erforderlich wird.

Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, gegen 21:05 Uhr, kommt es in Aurich, Bürgermeister-Hippen-Platz, zu wechselseitigen Körperverletzungen. Beteiligt waren zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren. Einer soll eine Bierflasche gezielt geworfen haben, daraufhin soll er mit einem gezogenen 30 cm Küchenmesser bedroht worden sein. Das Messer wurde sichergestellt. Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern noch an.

Gefährliche Körperverletzung - häusliche Gewalt -

Am frühen Sonntag Morgen, gegen 02:15 Uhr, kommt es zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen Vater (61 Jahre) und Sohn (25 Jahre). Hierbei soll durch den Vater auch ein Schreckschussrevolver eingesetzt worden sein. Der Sohn wurde mit Kopfverletzungen in die UEK Aurich eingeliefert. Der Vorfall ereignete sich in Südbrookmerland, Theener Straße.

Betrug

Am Samstag, gegen 04:20 Uhr, lässt sich ein 54-jähriger Mann mit einem Taxi von Aurich nach Wittmund fahren. Dort verlässt er unter einem Vorwand das Taxi und flüchtet, ohne den Fahrpreis zu entrichten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde ein Brand in Südbrookmerland, Upender Straße, gemeldet. Hierbei wurde eine Mülltonne und ein hölzerner Anbau durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern noch an.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, gegen 00:45 Uhr, wurde in Aurich, Wallster Weg, ein Fahrrad Fahrer kontrolliert. Bei dem 48-jährigen Mann wurde ein Alkoholwert von 1,91 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme war die Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unfallflucht - Zeugen gesucht -

Am Freitag, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr, wurde in Aurich, Heiratsweg, Parkplatz der Fa. Bening, ein geparkt abgestellter VW Golf hinten rechts beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht - Zeugen gesucht -

Am Freitag, 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein geparkt abgestellter Pkw Hyundai linksseitig beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich in Ihlow, Am Alten Handelsring, Parkplatz des dortigen Markant Marktes.

Unfallflucht

Am Freitag, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, beschädigte ein 53-jähriger Mann beim Aussteigen aus seinem Pkw mit der Tür ein neben sich stehendes Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernt sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte aber Hinweise geben, die zur Ermittlung des Verursachers führten. Der Vorfall ereignete sich in Südbrookmerland, Ekelser Straße.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, gegen 02:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau in Ihlow die Ihlower Straße aus Richtung Simonswolde in Fahrtrichtung Ihlow. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb in einem Straßengraben liegen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,94 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Bedrohung mit Messer

Ein 32-jähriger Norder soll am Freitag, 06.07.2018 gegen 22:30 Uhr, zwei 63-jährige Urlauberinnen im Hafenbereich von Norderney mit einem Messer bedroht haben. Die herbeigerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen am Fähranleger feststellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 in Verbindung zu setzen.

Zivilcourage

Ein 42-jähriger Ladendieb versuchte am 07.07.2018 gegen 19:40 Uhr zu flüchten, nachdem er durch eine 42-jährige Angestellte des betroffenen Discounters ertappt und festgehalten wurde. Er riss sich los, verletzte dabei die mutige Angestellte und flüchtete zu Fuß. Ein couragierter Zeuge beobachtete den Vorfall, folgte und ergriff den Flüchtigen. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen den Täter in Gewahrsam und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Schlägerei auf Veranstaltung

Zwischen zwei Männern aus Emden, 23 und 50 Jahre alt, ist es auf einer Veranstaltung in Hinte, am frühen Samstagmorgen, 07.07.2018 gegen 01:30 Uhr , zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beide schlugen mit Fäusten aufeinander ein und verletzten sich leicht. Eine 20 jährige Frau aus Emden, die schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls verletzt. Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes griffen ein, trennten die Kontrahenten und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Einbruch in Geräteschuppen Aus einem verschlossenen Geräteschuppen, der auf einem privaten Grundstück am Moorweg in Hinte steht, wurden unter anderem mehrere Angeln der Marke Shimano und ein rosa Damenrad der Marke Reinfels mit einem schwarzen Kindersitz der Marke Römer gestohlen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in Marienhafe, Am Sandkasten, in der Nacht von Samstag, 07.07.2018, auf Sonntag, 08.07.2018, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei den Metallzaun eines Anwohners erheblich beschädigt. Fahrzeugteile lagen noch an der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen dunkelgrauen VW Polo handeln. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Sonstiges

Ruhestörungen Am Wochenende kam es im Bereich des Altkreises Norden zu zahlreichen Ruhestörungen. Ursächlich waren in den meisten Fällen das Abspielen lauter Musik zur Nachtzeit, Lärm aus Personengruppen oder Verkehrsteilnehmer, die mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursachten. Die herbeigerufene Polizei leitete in einigen Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Empfindliche Bußgelder sind die Folge.

Verunreinigung Kreisverkehr Lütetsburg Im Rahmen der Streife stellen Beamte des PK Norden am Freitag, 06.07.2018 gegen 07:30 Uhr, eine erhebliche Verunreinigung der Fahrrad-/Fußgängerfurt am Kreisverkehr in Lütetsburg fest. Pferde hatten ausgerechnet hier ihre Hinterlassenschaften fallen lassen. Der Pferdehalter konnte ermittelt werden. Er beseitigte die 'Pferdeäpfel'. Fahrradfahrer und Fußgänger konnte so den Kreisverkehr wieder ungehindert passieren.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Carolinensiel-Friedrichsgroden kam es in der Zeit vom 17.06. bis jetzt zu einer Sachbeschädigung auf einer Parzelle. Ein Dach eines Vorzeltes wurde durch Unbekannte beschädigt. Es entstand ein Riss. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Wittmund zu wenden.

Diebstahl aus Geschäft

Bislang unbekannte Täter drangen auf zurzeit noch nicht bekannte Weise in eine Änderungsschneiderei an der Osterstraße in Wittmund ein. Es wurde scheinbar zielgerichtet nach Bargeld gesucht und schließlich auch eine geringe Menge gefunden. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen. Wer hier sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Wittmund in Verbindung.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 40jähriger Werdumer wird beschuldigt einen Pkw von Werdum nach Thunum bewegt zu haben. Als dieser durch die Polizei kontrolliert wurde, konnten diese einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille feststellen. Dies zog somit die Entnahme einer Blutprobe nach sich und die Einleitung eines Strafverfahrens nach sich.

Unfallflucht in Friedeburg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Strooter Weg in Friedeburg vermutlich beim Ausfahren aus einer Auffahrt einen Holzzaun beschädigt und daraufhin den Unfallort unerlaubt verlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen

Sonderbericht Esens Schützenfest

Die Polizei hatte von Freitagabend bis Sonntagmorgen keine Langeweile, es gab eine Menge Arbeit.

Viele Gäste treffen sich bereits im Vorfeld zum sogenannten "Vorglühen" zu Hause, was leider häufig von lauter Musik begleitet wird, nicht jeder Nachbar hat dafür Verständnis, so dass es bereits am frühen Abend zu diversen Einsätzen wegen Ruhestörungen kam.

Hauptsächlich ging es bei den polizeilichen Einsatzmaßnahmen darum, Streitigkeiten und sich anbahnende Schlägereien zu schlichten bzw. unterbinden. Dennoch kam es insbesondere im Zeitraum nach Mitternacht bis zum Beginn der Sperrzeiten zu einigen Körperverletzungsdelikten, bei denen durchweg junge, deutlich unter 30-jährige Personen beiderlei Geschlechts beteiligt waren.

Am Freitagabend gegen 20.00 h fiel ein total alkoholisierter 21-jähriger Wittmunder mit dem Kopf gegen den Kotflügel eines Pkw, so dass eine Delle am Pkw entstand, da er seine Personalien nicht angeben wollte, er weiterhin Sachbeschädigungen androhte, verbrachte er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

Als er dann am frühen Morgen entlassen wurde, ließ er sich mit einem Taxi nach Hause fahren und verschwand anschließend im Haus, ohne die Rechnung zu bezahlen, die nächste Anzeige folgte sogleich.

Am Freitagabend versuchte eine 20-jährige Frau aus Esens mit einem gefälschten 50-EUR-Schein in einem Festzelt eine Zeche zu bezahlen, dies fiel der Bedienung auf, die dann sogleich die Polizei einschaltete, gegen die junge Frau wird nun ermittelt.

Bewährt hat sich wieder mal die Sperrung der Bahnhofstraße in der Samstagnacht, dadurch kommt es zu weniger gefährlichen Situationen für die doch zum Teil erheblich alkoholisierten Gäste. Auch die von der Samtgemeinde neu beschaffte Beleuchtung zwischen dem Festplatz und der Reithalle hat ich bewährt, es gibt jetzt deutlich weniger dunkle Ecken für Fußgänger, die sich auf dem Ostfrieslandwanderweg auf den Heimweg machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell