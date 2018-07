POL-AUR: Krummhörn - Rollerfahrer stürzte; Norden - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Rollerfahrer stürzte

In der Krummhörn wurde am Freitag gegen 8:45 Uhr ein 15-Jähriger infolge eines Ausweichmanövers leicht verletzt. Der Junge aus Greetsiel war mit einem Roller auf dem Appinger Weg von Visquard in Richtung Greetsiel unterwegs. Ihm kam ein Auto entgegen, mutmaßlich ein grüner Opel. Da es sich um einen schmalen Wirtschaftsweg handelt, wich der Jugendliche auf den Grünstreifen aus. Beim Wiederauffahren auf die Betonstraße kam er mit dem Roller zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Der Fahrer oder Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04923 364.

Norden - Auto beschädigt

Ein weißer VW Polo wurde in Norden beschädigt. Er war in der Straße "Große Hinterlohe" abgestellt. Ein Unbekannter fuhr mit einem Fahrzeug dagegen. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 14:30 Uhr. Das unbekannte Auto könnte die Farbe Blau gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

