POL-AUR: Osteel - Frau stürzte von Balkon; Großheide - Diebstahl aus Discounter

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Frau stürzte von Balkon

Die Polizei ist am Donnerstag gegen 23:15 Uhr zu einem Einsatz nach Osteel alarmiert worden. In einem Wohnhaus waren ein Mann (44) und eine Frau (30) in Streit geraten. In dessen Verlauf stürzte die Frau vom Balkon des ersten Obergeschosses auf die darunter befindliche Rasenfläche. Dabei blieb sie unverletzt. Beide Beteiligte waren zum Zeitpunkt des Geschehens alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an.

Großheide - Diebstahl aus Discounter

Unbekannte haben in Großheide aus einen Discounter in der Coldinner Straße diverse Gegenstände entwendet. Gestohlen wurden ein hochwertiger Koffer und eine hochwertige Handkreissäge. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04936 343.

