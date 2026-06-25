Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher in Alferzhagen unterwegs
Wiehl (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24. Juni) sind Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Auf der Heide" eingebrochen. Die Kriminellen brachen die Eingangstür auf und stahlen zwei Geldkassetten sowie drei Getränkekisten. Sie entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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