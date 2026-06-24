Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Telefonbetrügern

Oberbergischer Kreis (ots)

Zurzeit gehen vermehrt Anrufe auf der Einsatzleitstelle ein - kreisweit versuchen Betrüger mit Schockanrufen die Angerufenen, meist ältere Personen, um ihr Erspartes zu bringen.

Eine weinende Stimme am Telefon ... Ein schwerer Verkehrsunfall wird geschildert, bei dem jemand getötet wurde. Dieses Schreckensszenario lässt die meisten Menschen, die einen solchen Anruf erhalten, nicht kalt.

Ist das etwa echt? Ist das mein Kind am anderen Ende der Leitung? Die Gedanken fangen an zu kreisen und prompt erklingt eine seriöse, ruhige Stimme am Telefon - oft ein angeblicher Polizist. Die Manipulation und das Schreckensszenario werden weiter gesponnen. Der falsche Beamte spricht von Untersuchungshaft, Kaution und hohen Summen, die aufgebracht werden müssen.

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen den Anrufern Glauben schenken und ihnen teilweise all ihr Erspartes aushändigen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und rät:

- Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten über diese perfide Masche. Der beste Schutz vor den Betrügern ist Aufklärung und Sensibilisierung. - Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen Geldforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die Anrufer Druck ausüben oder eine emotionale Notlage ausnutzen. - Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie sofort die Polizei über die 110. - Versuchen Sie, die betreffende Person selbst zu erreichen, um die Angaben zu überprüfen. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

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