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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Rohbau eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Eikawäldchen" - Zeugen gesucht

Werne (ots)

Von Montag, 15.06.2026, 17:45 Uhr, auf Dienstag, 16.06.2026, 07:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus an der Straße "Am Eikawäldchen" ein und entwendeten mehrere Meter Strom-, Telefon- und Datenkabel sowie Kabeltrommeln.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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