POL-UN: Werne - Einbruch in Rohbau eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Eikawäldchen" - Zeugen gesucht
Werne (ots)
Von Montag, 15.06.2026, 17:45 Uhr, auf Dienstag, 16.06.2026, 07:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus an der Straße "Am Eikawäldchen" ein und entwendeten mehrere Meter Strom-, Telefon- und Datenkabel sowie Kabeltrommeln.
Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
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