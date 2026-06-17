Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannter Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall von Unfallstelle

Kamen (ots)

Am Dienstag (16.06.2026) kam es in Kamen-Mitte an der Koppelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger aus Kamen leicht verletzt wurde.

Der Junge war gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Seseke-Radweg unterwegs. Er fuhr mit einem Begleiter parallel zur Straße "Bollwerk" auf die Koppelstraße und die dortige Tankstelle zu. Um die Koppelstraße zu überqueren, hielten beide auf dem Gehweg an. Dort kam von links ein bislang unbekannter Fatbike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 13-Jährige leicht verletzte.

Der Fatbike-Fahrer setzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, seine Fahrt fort.

Folgendermaßen wird er beschrieben:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - dicklich - graue Haare - unterwegs mit einem Fatbike

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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