PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannter Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall von Unfallstelle

Kamen (ots)

Am Dienstag (16.06.2026) kam es in Kamen-Mitte an der Koppelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger aus Kamen leicht verletzt wurde.

Der Junge war gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Seseke-Radweg unterwegs. Er fuhr mit einem Begleiter parallel zur Straße "Bollwerk" auf die Koppelstraße und die dortige Tankstelle zu. Um die Koppelstraße zu überqueren, hielten beide auf dem Gehweg an. Dort kam von links ein bislang unbekannter Fatbike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 13-Jährige leicht verletzte.

Der Fatbike-Fahrer setzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, seine Fahrt fort.

Folgendermaßen wird er beschrieben:

   - männlich
   - ca. 50 Jahre alt
   - dicklich
   - graue Haare
   - unterwegs mit einem Fatbike

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 13:34

    POL-UN: Kamen - Auffällig bekleideter Täter nach sexuellem Übergriff gesucht

    Kamen (ots) - Die Polizei Kamen sucht nach einer sexuellen Belästigung nach Zeugen. Eine 24-jährige Bergkamenerin war am Mittwoch (10.06.2026) zwischen 12:10 Uhr und 12:40 Uhr innerhalb der Parkanlage Galgenberg im Bereich der Hammer Straße/Am Hüchtweg/Friedhofstraße in Kamen-Overberge joggend unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 12:39

    POL-UN: Kreis Unna - gezielte Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet

    Kreis Unna (ots) - Am Montag (15.06.2026) führten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Unna in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr einen Sondereinsatz zur Verkehrsüberwachung im gesamten Kreisgebiet durch. Ziel der Maßnahmen war die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen. Insgesamt wurden zahlreiche ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 12:31

    POL-UN: Unna - Lauter Knall weckt Bevölkerung: Terrassenbrand

    Unna (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (16.06.2026) kam es gegen 04:00 Uhr an der Massener Straße in Unna zu einem Brand. Mehrere Zeugen meldeten einen lauten Knall. Bei Erscheinen der Feuerwehr und der Polizei fand man eine Terrasse einer Doppelhaushälfte vor, auf der es aus ungeklärter Ursache brannte. Das Feuer sprang im Verlauf auf das Nachbarhaus über. Es entstand Gebäudeschaden - die genaue Schadenshöhe lässt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren