Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Schockanruf bringt Seniorenpaar um fünfstelligen Geldwert

Holzwickede (ots)

Am Dienstagvormittag (16.06.2026) kam es zu einem Schockanruf zum Nachteil eines Ehepaares aus Holzwickede.

Gegen 11:45 Uhr erhielten die 87-Jährige und der 93-Jährige einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter. Die Person, die sich als Tochter des Ehepaares ausgab, nutzte die Legende der schweren Erkrankung und forderte das Ehepaar auf, Bargeld zwecks einer Behandlung an einen Abholer zu übergeben.

Das Ehepaar aus Holzwickede übergab schließlich einen Bargeldbetrag an einen bislang unbekannten Abholer.

Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe.

Die männliche Person, die das Bargeld abgeholt hat, kann wie folgt beschrieben werden:

- Mann - sprach Deutsch ohne Akzent - ca. 30 - 40 Jahre alt - mollig - rundes Gesicht - kurze, dunkle Haare

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02304 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Die Kreispolizeibehörde Unna möchte erneut darauf hinweisen, dass Schockanrufe eine Betrugsmasche sind, bei der Täter durch frei erfundene Notlagen von Angehörigen erheblichen psychischen Druck auf ihre Opfer ausüben. Die Anrufer geben sich häufig als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Ärzte oder andere Amtspersonen aus und behaupten beispielsweise, ein naher Verwandter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht oder befinde sich in einer akuten Notlage. Ziel der Täter ist es, die Angerufenen zur Übergabe von Bargeld, Wertgegenständen oder zur Überweisung hoher Geldbeträge zu bewegen.

Die Polizei rät daher, bei derartigen Anrufen stets misstrauisch zu sein. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür und geben Sie fremden Personen niemals Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible persönliche Daten. Beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen oder Ihr Bankinstitut selbstständig über Ihnen bekannte Rufnummern.

Ziehen Sie nach Möglichkeit eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie das weitere Vorgehen. Sollten Sie verdächtige Feststellungen machen oder den Verdacht haben, Opfer eines Betrugsversuchs geworden zu sein, wenden Sie sich unverzüglich an die Polizei. Eine gesunde Skepsis und die frühzeitige Einbindung von Vertrauenspersonen können wirksam dazu beitragen, Schäden durch Schockanrufe zu verhindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell