Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Cyber-Kriminielle mit Betrugsmasche leider erfolgreich

Wiehl (ots)

Eine 67-Jährige aus Wiehl ist kürzlich auf Cyber-Kriminelle hereingefallen. Während sie am Computer saß, erschien plötzlich eine Meldung auf dem Bildschirm, dass sie den Bildschirm nicht ausschalten und eine Telefonnummer anrufen soll. Dem kam die 67-Jährige nach. Im Verlauf des fast zweistündigen Telefonats mit dem unbekannten Mann, gab die Wiehlerin persönliche Daten und Freigaben für TAN-Transaktionen preis. Erst später an dem Tag, als sie mit einer Bekannten darüber gesprochen hatte, flog der Betrug auf.

Tipps der Polizei: - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

- Wenn solche Warnmeldungen auf dem Bildschirm erscheinen und sie aufgefordert werden, eine Telefonnummer anzurufen, gehen sie nicht darauf ein. Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell