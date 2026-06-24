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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Waldbröl (ots)

Ein 14-Jähriger aus Waldbröl fuhr am Dienstag (23. Juni) gegen 16:30 Uhr verbotswidrig mit seinem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Homburger Straße und beabsichtigte, nach links in die Turnerstraße zu fahren. In der Kurve kam ihm eine 41-jährige Pedelec-Fahrerin aus Waldbröl verbotswidrig auf dem Bürgersteig entgegen. Während der 14-Jährige auf die Straße auswich, bremste die 41-Jährige stark, wobei sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei weist noch mal daraufhin, dass E-Scooter-Fahrer den Radweg benutzen müssen. Ist kein Radweg vorhanden müssen sie auf der Fahrbahn fahren. Auch für Fahrradfahrer/Pedelec-Fahrer ist der Gehweg ab Vollendung des zehnten Lebensjahres tabu.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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