Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Raub auf Bäckereilieferanten

Waldbröl (ots)

Gegen 2:45 Uhr am Donnerstag (25. Juni) belieferte ein 43-Jähriger aus Niederfischbach eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Waldbröl-Hermesdorf mit Backwaren. Als der Lieferant die Waren in den Verkaufsraum bringen wollte, kamen unvermittelt zwei Unbekannte hinter dem Gebäude hervor, drängten den 43-Jährigen in die Filiale und forderten ihn zur Herausgabe von Geld auf. Der Lieferant übergab den Unbekannten daraufhin die Tageseinnahmen, worauf diese das Gebäude wieder verließen. Aus dem Lieferwagen, welcher vor der Filiale parkte, stahlen sie noch einen kleinen Tresor, bevor sie in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle fußläufig flüchteten. Der 43-Jährige überstand den Überfall verletzungsfrei. Alarmierte Polizeibeamte konnten die Flüchtigen nicht mehr antreffen.

Der Vorfall ereignete sich unweit des Kreisverkehrs "Hauptstraße/Lise-Meitner-Straße/Friedrich-Engels-Straße".

Der Bäckereilieferant beschrieb einen der Täter als ca. 1,80 m groß, von normaler bis sportlicher Statur und mit ausländischem Akzent. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Bomberjacke und einer schwarzen Hose. Darüber hinaus war er mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Der Zweite war ebenfalls schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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