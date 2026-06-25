Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Autofahrer landet im Straßengraben
Reichshof (ots)
Ein 36-jähriger Autofahrer aus Siegen war am Mittwochabend (24. Juni, 20:30 Uhr) auf der L324 (Wolfseifener Straße) aus Richtung "Buchen" in Fahrtrichtung "Eckenhagen" unterwegs. In einer scharfen Linkskurve, auf Höhe der Ortschaft "Wolfseifen", kam der 36-Jährige mit seinem Seat nach rechts von der Straße ab, stieß mit einer Richtungstafel zusammen und landete schließlich im Straßengraben. Da sich bei dem Unfallfahrer Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ihm ein Atemalkoholvortest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der Siegener musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.
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