POL-GM: Auto überschlägt sich - glimpflicher Unfallausgang nach Ausweichmanöver

Radevormwald (ots) - Am Freitagnachmittag (09.12.) kam es in Radevormwald zu einem folgenschweren Zusammentreffen zweier Hückeswagener. Eine 71-jährige Frau aus Hückeswagen wollte mit ihrem Opel gegen 16:30 h von der Kaiserstraße in Radevormwald nach links in die Uelfe-Wuppertal-Straße abbiegen. Dabei übersah ...

mehr