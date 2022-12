Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Entgegenkommendes Auto beim Abbiegen übersehen - 3 Verletzte bei Verkehrsunfall in Radevormwald

Radevormwald (ots)

Am Freitagnachmittag (09.12.) kam es in Radevormwald zu einem folgenschweren Zusammentreffen zweier Hückeswagener. Eine 71-jährige Frau aus Hückeswagen wollte mit ihrem Opel gegen 16:30 h von der Kaiserstraße in Radevormwald nach links in die Uelfe-Wuppertal-Straße abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen ihr entgegenkommenden Ford. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Hückeswagener in dem Ford verletzt. Der 68-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 61-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Auch die Seniorin in dem Opel wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden.

