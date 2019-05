Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240519-492: Notfallsituation ausgenutzt - Warnung vor Betrügern

Oberbergischer Kreis (ots)

Wer einen Notdienst braucht, sollte bei Handynummern aus dem Internet vorsichtig sein. Nicht jeder Notdienst ist seriös.

Aktuell wurden der oberbergischen zwei Solche Betrugsfälle gemeldet. Beide liefen fast identisch ab.

Am Dienstag traf es einen Wiehler. Seine Heizung war defekt. Im Internet suchte er nach einem Notdienst, der ihm helfen konnte. Schnell fand er eine Anzeige einer Firma aus Wiehl. Die Firma versprach einen Monteur vorbei zu schicken. Vor Ort schaute sich der Monteur die Heizung an, baute das ein und das andere Teil ab und gab an, Ersatzteile zu benötigen. Dann stellte er eine Rechnung aus über den bisherigen Arbeitslohn und die Ersatzteile. Die Rechnung sollte vor Ort bezahlt werden. Der Monteur hatte ein Kartenlesegerät dabei, so dass der Wiehler komfortabel mit EC-Karte bezahlen konnte. Der Monteur versprach nachmittags mit den Ersatzteilen wieder zu kommen. Darauf wartete der Wiehler jedoch vergeblich. Als er bei der Firma anrief, die auf der Rechnung vermerkt war, und nach dem Monteur fragte, deckte sich der Betrug auf. Auf der Rechnung war eine in Gummersbach ansässige, tatsächlich existierende Firma eingetragen, die weder was von dem Auftrag noch von dem Monteur wusste. Jetzt erst fiel dem Wiehler auf, dass er betrogen wurde. Sein Geld war weg und die Heizung noch immer kaputt.

Einen Tag später, am Mittwoch (22.Mai) war es ein Gummersbacher, der ein fast identisches Erlebnis hatte. Auch bei ihm war die Heizung defekt. Er fand im Internet die gleiche Annonce des Notdienstes. Auch bei ihm sollten Ersatzteile besorgt werden. Er zahlte die Rechnung bar und wartete ebenfalls auf die Rückkehr des Monteurs.

Die Polizei warnt vor solchen oder ähnlichen Maschen. Über eine Hotline bzw. Notfallnummer werben die Betrüger im Internet für verschiedene Handwerkernotdienste. Ob Schlüsseldienst, Rohrreinigung, Kemmerjäger oder wie in diesen Fällen der Heizungsnotdienst - der Betroffene landet über die angegebene Nummer bei einer Vermittlungsagentur. Die Monteure fahren zum Objekt und lassen sich ihre "Arbeit" vor Ort, meist überteuert bezahlen.

Notieren Sie sich Notfallnummern von dem Handwerkerbetrieb ihres Vertrauens, um im Fall der Fälle gar nicht lange suchen zu müssen!

Sollten Sie dennoch auf eine Nummer aus dem Internet angewiesen sein, überprüfen Sie ob es sich bei der angerufenen Firma wirklich um eine örtliche Firma handelt und die Monteure auch von dieser Firma sind. Rufen Sie im Zweifel bei der Firma an und vergewissern Sie sich, dass Ihr Auftrag auch dort bearbeitet wird.

Bezahlen Sie vor Ort keine Zwichenrechnungen, sondern warten Sie ab, bis die Arbeit erledigt ist und schauen sich dann die Rechnung genau an.

Sollten Sie Zweifel haben, ziehen Sie eine Vetrauensperson hinzu oder informieren Sie Ihre örtliche Polizei.

