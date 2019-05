Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230519-489: Schmuck und Bargeld gestohlen

Gummersbach (ots)

Schmuck und Bargeld haben Diebe erbeutet, die am Mittwoch (22.Mai) zwischen 15 Uhr und 22 Uhr in eine Wohnung in der Kastanienstraße im Gummersbacher Stadtteil Bernberg eingestiegen sind. Im Tatzeitraum verschafften sich die Täter Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und drangen in die nicht abgeschlossene Wohnung ein. Dort stahlen sie Bargeld und Schmuck und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweis bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell