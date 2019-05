Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230519-491: Vorsicht vor Trickdieben

Radevormwald (ots)

Trickdiebe hatten am Mittwoch in Radevormwald Erfolg. Unter dem Vorwand für die Telekom Steckdosen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen, klingelten am Mittwoch (22. Mai) um 12:15 Uhr drei Männer an der Wohnungstür der Seniorin. Während einer der Unbekannten die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte ein anderer unbemerkt die Räumlichkeiten. Er stahl Schmuck, Sparbuch und Bankunterlagen. Eine dritte Person stand während des Vorfalls draußen vor dem Wohnhaus in der Lessingstraße.

Personenbeschreibung: 1. Person: mitteleuropäisches Erscheinungsbild, helle Haare, etwa 20-25 Jahre, 185 cm groß 2. Person: südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare Die Personen trugen Jacken mit der Aufschrift "Telekom"

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

