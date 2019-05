Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230519-488: Einbruch in Tierpark

Reichshof (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen auf das Gelände des Affen- und Vogelparks in Eckenhagen gelangt. Sie hatten alkoholische Getränke und Lebensmittel im Visier.

Im Tatzeitraum zwischen 19 Uhr am Sonntag und 9:30 Uhr am Mittwoch (22. Mai) schnitten sie ein Loch in den Außenzaun des Tierparks. Auf diesem Weg gelangten sie auf das Gelände. Hier hebelten sie die Tür zu einem Kühlhaus auf und entwendeten diverse alkoholische Getränke und gefrorene Lebensmittel.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

