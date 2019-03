Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040319-212: Geldautomat in Einkaufszentrum aufgebrochen

Gummersbach (ots)

Einen Geldautomaten haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (3.März) in einem Kaufhaus in der Dieringhauser Straße aufgebrochen.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter von dem oberen Parkdeck über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu dem Geschäftshaus. Dort öffneten sie mit massiver Gewalt einen Geldautomaten und gelangten an die Geldkassetten. Dabei lösten sie Farbpatronen aus, die alles mit roter Farbe einfärbten. Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Die Tatzeit kann auf die Zeit zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 7:45 Uhr am Sonntagmorgen eingegrenzt werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen machen können oder denen Personen mit roter Farbe an Kleidung oder Händen aufgefallen sind, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

