POL-E: Essen: Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichen Taschendieben - Wer kennt die Männer?

Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: Am Samstag, 17. Februar 2018, kam es zur Frühstückszeit (8:30 Uhr) in einem Restaurant auf der Huyssenallee zu einem Diebstahl einer am Tisch abgestellten Handtasche. Nach jetzigen Erkenntnissen agierten die bislang unbekannten Täterverdächtigen offensichtlich zu dritt. Einer der Täter (Bild: Mann mit schwarzer Jacke) durchsuchte, bevor es zu dem vollendeten Diebstahl kam, erfolglos eine im Barbereich/ Vorraum des Restaurants abgestellte Handtasche.

Bei dieser Ausführung filmte ihn eine Überwachungskamera. Das Trio verließ gemeinsam das Restaurant, wobei sie ebenfalls gefilmt wurden.

Bei der vollendeten Tat wurde die Beute durch eine über dem Arm getragenen Jacke abgedeckt.

Die Ermittlerin des Kriminalkommissariats 34 fragt: wer kennt den Mann auf den Bildern oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise zu dem Dieb nimmt das Essener Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SaSt

