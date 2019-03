Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040319-209: Einbrecher erbeuten Bargeld

Waldbröl (ots)

Einen Tresor in einer Wohnung haben Unbekannte versucht aufzuhebeln. Zwischen 13 Uhr am Freitag und 22 Uhr am Samstag (2.März) verschafften sich die Täter über die Terrasse Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und machten sich an einem dortigen Tresor zu schaffen. Es gelang ihnen allerdings nicht, diesen zu öffnen, so dass sie ihnen Beute blieben.

Am Sonntagabend (3.März) kletterten Kriminelle auf eine Garage, hebelten dort ein Fenster zum Dachgeschoß auf und verschafften sich so Zugang zu einem Haus im Curt-Projahn-Weg. Erstmal im Haus suchten sie in den Schränken und Kommoden nach möglichem Diebesgut. Dabei entwendeten sie Bargeld. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen 19 Uhr und 20:45 Uhr.

Hinweise bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

